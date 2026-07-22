Reunión de Superados - Capítulo 164: Javiera encara a Max por embarazar a Fabiola
En este capítulo de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) se aburre de Max (Álvaro Espinoza) y lo encara sin remordimientos por lo que pasó entre él y Fabiola (Florencia Berner).
Y es que gracias a lo que confesó la mamá de Max, Javiera se enteró de que el viaje a Miami de Max con Fabiola fue porque había dejado embarazada a la joven, lo que la terminó por indignar y razón por la que enfrentó a su expareja.
Asimismo, Pili (Paloma Moreno) vuelve a insistir a Jaime (Francisco Reyes) por la propuesta de matrimonio, algo que él intenta dejar de lado.
Tere demuestra sus celos
Por otra parte, Manuel (Mario Horton) llega a la reunión, espacio en el que se encuentra con Teresa (Elisa Zulueta), quien al ver que se afeitó lo llama a su oficina.
En dicho lugar, comienza a hacer una escena de celos, supuestamente en nombre de Javiera, ya que al parecer el publicista se estaría acercando a Ema (Constanza Mackenna), su vecina.Ve el capítulo en
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