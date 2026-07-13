Reunión de Superados - Capítulo 159: El beso entre Tere y Tomás

13 jul. 2026 - 22:14 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Pili (Paloma Moreno) reacciona de la peor manera al enterarse de que Josefa (Luz Valdivieso) está esperando un hijo de Coke (Diego Muñoz).

Pese a las consecuencias que esta noticia podría tener para Matilde (Ignacia Baeza), Jaime (Francisco Reyes) le revela a su esposa que está dispuesto a conversar con la psicóloga.

Por otro lado, Hingilberto (Luis Dubó) le envía una fotografía subida de tono a Nancy (Paulina Hunt), dejándola completamente en shock.

Reunión de Superados / Mega

El beso entre Tere y Tomás

Además, Tere (Elisa Zulueta) aprovecha su cita con Tomás (Gabriel Urzúa) para preguntarle cuál fue la verdadera razón que lo llevó a regresar al colegio.

La conversación hace que ambos se dejen llevar por sus sentimientos, culminando el encuentro con un apasionado beso.