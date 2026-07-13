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Reunión de Superados - Capítulo 159: El beso entre Tere y Tomás

  • Por Mega

En este capítulo de Reunión de Superados, Pili (Paloma Moreno) reacciona de la peor manera al enterarse de que Josefa (Luz Valdivieso) está esperando un hijo de Coke (Diego Muñoz).

Pese a las consecuencias que esta noticia podría tener para Matilde (Ignacia Baeza), Jaime (Francisco Reyes) le revela a su esposa que está dispuesto a conversar con la psicóloga.

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Por otro lado, Hingilberto (Luis Dubó) le envía una fotografía subida de tono a Nancy (Paulina Hunt), dejándola completamente en shock.

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El beso entre Tere y Tomás

Además, Tere (Elisa Zulueta) aprovecha su cita con Tomás (Gabriel Urzúa) para preguntarle cuál fue la verdadera razón que lo llevó a regresar al colegio.

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La conversación hace que ambos se dejen llevar por sus sentimientos, culminando el encuentro con un apasionado beso.

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