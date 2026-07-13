Max manipulará a su hija para dejar mal a Javiera en el capítulo 160 de Reunión de Superados

13 jul. 2026 - 22:22 hrs.

En el avance del capítulo 160 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) se enterará de que Jaime (Francisco Reyes) tiene la intención de hablar con Josefa (Luz Valdivieso), noticia que la dejará completamente aterrada.

Por otro lado, Tomás (Gabriel Urzúa) le exigirá explicaciones a Tere (Elisa Zulueta) por la extraña actitud que adoptará tras la apasionada cita que ambos compartieron.

Sin embargo, la profesora le asegurará que no le ocurre absolutamente nada y le restará importancia a lo sucedido entre ellos.

Reunión de Superados / Mega

Max manipulará a su hija para dejar mal a Javiera

Además, Tortu (Isabella Gómez) le expresará a Max (Álvaro Espinoza) su molestia por el poco tiempo que Javiera dedica a la familia debido al trabajo.

El empresario aprovechará la situación para manipular a su hija, asegurándole que ellas no necesitan a Javiera.