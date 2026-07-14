Josefa reaccionará muy mal a la propuesta de Jaime en el capítulo 161 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 161 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) le dejará en claro a Tomás (Gabriel Urzúa) que la noche que compartieron no tendrá ninguna importancia para ella.
Además, la profesora le confesará a su colega que no quiere iniciar una relación con nadie, cerrando por completo la posibilidad de repetir la cita.
Por otro lado, Hingilberto (Luis Dubó) sorprenderá a Nancy (Paulina Hunt) llevándola a un lugar muy especial.
Josefa reaccionará muy mal a la propuesta de Jaime
Además, Josefa (Luz Valdivieso) reaccionará de la peor manera ante la propuesta de Jaime (Francisco Reyes), quien recientemente le ofreció un trabajo en el sur del país para evitar que Matilde (Ignacia Baeza) descubra que está embarazada.
Furiosa y profundamente decepcionada por lo ocurrido, la psicóloga llamará a Manuel (Mario Horton) para contarle todo lo sucedido.Ve el capítulo en
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