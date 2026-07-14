Reunión de Superados - Capítulo 160: Jaime deja en shock a Josefa con inesperada propuesta

14 jul. 2026 - 22:18 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Tomás (Gabriel Urzúa) le pregunta a Tere (Elisa Zulueta) cuál es la razón de la extraña actitud que adopta tras pasar la noche juntos.

Sin embargo, la profesora responde con frialdad, asegurándole que no le ocurre absolutamente nada y restándole importancia a lo sucedido entre ambos.

Por otro lado, Max (Álvaro Espinoza) vuelve a intentar manipular a Tortu para ponerla en contra de Javiera (Daniela Ramírez).

Reunión de Superados / Mega

Jaime deja en shock a Josefa con inesperada propuesta

Además, Jaime (Francisco Reyes) cita a Josefa (Luz Valdivieso) en su oficina para hacerle una inesperada propuesta.

Convencido de que Matilde (Ignacia Baeza) no debe enterarse de que la psicóloga está esperando un hijo de Coke (Diego Muñoz), el empresario le propone comenzar una nueva vida en el sur del país, todo pagado.