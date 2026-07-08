Reunión de Superados - Capítulo 157: Jaime exige guardar el secreto a Josefa

08 jul. 2026 - 22:13 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) reacciona de la peor manera al enterarse de que Josefa (Luz Valdivieso) está embarazada.

Preocupado por las consecuencias que esta noticia podría tener en Matilde (Ignacia Baeza), el empresario les exige a Javiera (Daniela Ramírez) y Manuel (Mario Horton) que mantengan el secreto.

Por otro lado, Rubén (Claudio Olate) le pregunta a Tomás (Gabriel Urzúa) cuáles son sus verdaderas intenciones con Tere (Elisa Zulueta), considerando que ambos tendrán una reunión a solas.

Reunión de Superados / Mega

La invitación de Ema a Manuel y su hijo

Además, Manuel y Joaco (Sergio Sepúlveda) llegan al departamento de Ema (Constanza Mackenna) para reparar la bañera.

La presencia del niño sorprende gratamente a la joven, quien luego tiene un tierno gesto con ambos al hacerles una inesperada invitación.