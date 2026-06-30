Reunión de Superados - Capítulo 152: Las dolorosas palabras de Josefa sobre su futuro hijo
En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) sostiene una tensa conversación con Juan de Dios (Jorge Arecheta) sobre la responsabilidad que, a su juicio, tiene Josefa (Luz Valdivieso) en la muerte de Coke (Diego Muñoz).
La discusión escala rápidamente de tono, provocando que la abogada decida abandonar el lugar completamente furiosa.
Por otro lado, Jaime (Francisco Reyes) asiste a su primera clase de ética, instancia en la que cuestiona constantemente los planteamientos del profesor.
Las dolorosas palabras de Josefa sobre su futuro hijo
Además, Manuel (Mario Horton) visita a Josefa en el hospital para conocer su estado de salud y saber cómo evoluciona su embarazo.
La psicóloga aprovecha el encuentro para desahogarse sobre el difícil momento que atraviesa y realiza una dolorosa confesión sobre su futuro hijo.Ve el capítulo en
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