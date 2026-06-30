Matilde funará a Josefa en redes sociales en el capítulo 153 de Reunión de Superados

30 jun. 2026 - 22:22 hrs.

En el avance del capítulo 153 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) decidirá funar a Josefa (Luz Valdivieso) a través de redes sociales, intensificando aún más el conflicto entre ambas.

Por otro lado, Ema (Constanza Mackenna) sostendrá una amena conversación con su nuevo vecino, Manuel (Mario Horton).

Durante el encuentro, la joven le preguntará directamente al publicista si está soltero, quedando satisfecha con su respuesta.

Reunión de Superados / Mega

Matilde interrogará a Javiera sobre lo que sabe de Josefa

Además, Javiera (Daniela Ramírez) cuestionará a Matilde por la funa que publicó contra Josefa en redes sociales, asegurándole que la psicóloga quedó muy afectada tras la discusión que ambas protagonizaron en el centro comercial.

Estas palabras despertarán la curiosidad de la abogada, quien de inmediato le preguntará a su amiga si sabe algo más sobre la psicóloga.