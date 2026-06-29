Reunión de Superados - Capítulo 151: Manuel en la encrucijada

29 jun. 2026 - 22:20 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) tuvo que lidiar con los comentarios sarcásticos de Max (Álvaro Espinoza) sobre su nuevo trabajo.



El empresario subestimó los logros de su ex, felicitándola porque ahora tendrá algunos "pesitos" para ir a la peluquería. Furiosa, Javi lo echó de su casa y trató de reecontrar la calma porque Max no socavará su nueva independencia.

Reunión de Superados / Mega

Una complicada decisión

Manuel (Mari Horton) se vio inesperadamente al lado de Josefa (Luz Valdivieso) en la clínica. Con la muerte de Coke (Diego Muñoz), se siente en la obligación de cuidar a este niño que viene en camino porque es lo que esperaría su amigo.

Sin embargo, apoyar a Josefa también podría causarle dolor a Matilde (Ignacia Baeza), a quien también estima mucho. ¿Qué debe hacer?

Javiera le aconsejó tomar las cosas con calma. Entre los dos intentarán acompañar a ambas mujeres, pero Manuel tiene que entender que este entuerto no es su resposabilidad, así que no debe cargar con ese peso sobre los hombros.