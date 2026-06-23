Reunión de Superados - Capítulo 148: La romántica confesión de Juan de Dios a Matilde
En este capítulo de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) le pide a Tomás (Gabriel Urzúa) que deje de combinar sus clases con el canto, pero la petición no tendrá la reacción que ella esperaba.
Por otra parte, Tere asistirá a un nuevo control médico de su embarazo, instancia en la que recibirá alentadoras noticias.
Pese a las dificultades que enfrentó para convertirse en madre, la profesional a cargo le confirmará que su bebé se encuentra en perfecto estado y que su desarrollo avanza con total normalidad.
La romántica confesión de Juan de Dios a Matilde
Además, Juan de Dios (Jorge Arecheta) decidirá dar un paso al frente y poner fin a la distancia que se ha instalado entre ambos, confesándole a Matilde (Ignacia Baeza) que sigue profundamente enamorado de ella.
La declaración sorprenderá a la abogada, quien le reconocerá que aún siente temor al pensar en el futuro tras la partida de Coke (Diego Muñoz).Ve el capítulo en
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