Reunión de Superados - Capítulo 142: Matilde decide poner en pausa su romance con Juan de Dios

11 jun. 2026 - 22:13 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) llega al departamento de Coke (Diego Muñoz) y toma una drástica decisión: deshacerse de todas las botellas de alcohol que encuentra en el lugar.

La situación provoca que el publicista mezcle la pena con la rabia, llegando incluso a cuestionar si algún día podrá perdonar a su amigo por haber conducido bajo los efectos del alcohol y perder la vida de forma tan trágica.

Tras esto, la historia da un salto temporal de una semana, mostrando cómo el círculo más cercano de Coke intenta sobrellevar el dolor y adaptarse a la ausencia que dejó su partida.

Reunión de Superados / Mega

Matilde pone una pausa en su relación con Juan de Dios

En este contexto, Juan de Dios (Jorge Arecheta) logra ponerse en contacto con Matilde (Ignacia Baeza) y no duda en ofrecerle su apoyo para enfrentar este difícil momento.

Sin embargo, Matilde aprovecha la conversación para sincerarse con su colega y comunicarle que necesita poner una pausa en su relación amorosa.