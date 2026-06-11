Reunión de Superados - Capítulo 142: Matilde decide poner en pausa su romance con Juan de Dios
En este capítulo de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) llega al departamento de Coke (Diego Muñoz) y toma una drástica decisión: deshacerse de todas las botellas de alcohol que encuentra en el lugar.
La situación provoca que el publicista mezcle la pena con la rabia, llegando incluso a cuestionar si algún día podrá perdonar a su amigo por haber conducido bajo los efectos del alcohol y perder la vida de forma tan trágica.
Tras esto, la historia da un salto temporal de una semana, mostrando cómo el círculo más cercano de Coke intenta sobrellevar el dolor y adaptarse a la ausencia que dejó su partida.
Matilde pone una pausa en su relación con Juan de Dios
En este contexto, Juan de Dios (Jorge Arecheta) logra ponerse en contacto con Matilde (Ignacia Baeza) y no duda en ofrecerle su apoyo para enfrentar este difícil momento.
Sin embargo, Matilde aprovecha la conversación para sincerarse con su colega y comunicarle que necesita poner una pausa en su relación amorosa.Ve el capítulo en
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