Javiera lanzará dura amenaza a Max en el capítulo 168 de Reunión de Superados

28 jul. 2026 - 22:37 hrs.

En el avance del capítulo 168 de Reunión de Superados, Anita (Maricarmen Arrigorriaga) sostendrá una tensa discusión con Max (Álvaro Rudolphy) para defender la independencia económica de Javiera (Daniela Ramírez).

La discusión escalará a tal punto que la madre del empresario le dirá que lo considera capaz de dejar a su propia familia sin sustento económico.

Por otro lado, Pili (Paloma Moreno) le exigirá a Jaime (Francisco Reyes) que se mantenga alejado de la madre de Tito (Claudio Castellón) durante el cumpleaños de Alessandra (Julieta Bartolomé).

Reunión de Superados / Mega

Javiera lanzará dura amenaza a Max

Además, Javiera se cansará de las constantes manipulaciones de Max y le lanzará una dura advertencia.

Sin tapujos, la corredora de propiedades le dirá que ya no es la misma de antes y que, si vuelve a meterse con sus hijos, deberá asumir las graves consecuencias.