Reunión de Superados - Capítulo 167: La mentira de Tere a Ema y Manuel

28 jul. 2026 - 22:32 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) les miente descaradamente a Ema (Constanza Mackenna) y Manuel (Mario Horton), asegurándoles que los estaba espiando porque Matilde (Ignacia Baeza) quería ver el antiguo departamento de Coke (Diego Muñoz).

Al ver que no tiene otra alternativa, la abogada decide seguirle el juego a su amiga, aunque Manuel no parece quedar del todo convencido con la explicación.

Por otro lado, Tortu (Isabella Gómez) sostiene una tensa conversación con Javiera (Daniela Ramírez), la que termina con la niña asegurando que quiere irse a vivir con Max (Álvaro Espinoza).

Reunión de Superados / Mega

Manuel sorprende a Tere besando a Tomás

Además, Tere aprovecha un momento a solas con Tomás (Gabriel Urzúa) para invitarlo al cumpleaños de Alessandra (Julieta Bartolomé), gesto que acompaña con un beso.

Justo en ese momento, Manuel aparece en el lugar y es testigo de toda la escena.