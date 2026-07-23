Reunión de Superados - Capítulo 165: La dolorosa revelación de Max a Manuel

23 jul. 2026 - 22:24 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) vuelve a preguntarle a Max (Álvaro Espinoza) si dejó embarazada a Fabiola (Florencia Berner).

Tras intentar ocultar la verdad con un par de mentiras, el empresario finalmente decide sincerarse con ella y hacerle una dolorosa revelación.

Por otro lado, Matilde (Ignacia Baeza) llama a Juan de Dios (Jorge Arecheta) para desahogarse por lo difícil que resulta enfrentar su primera reunión de apoderados sin Coke (Diego Muñoz).

Reunión de Superados / Mega

Max presenta su candidatura a presidente del centro de padres

Además, Max protagoniza una tensa discusión con varios de los apoderados del curso de su hija, entre ellos Jaime (Francisco Reyes) y Manuel (Mario Horton).

Tras el enfrentamiento, el empresario aprovecha la instancia para presentar su candidatura a presidente del centro de padres, prometiendo devolverle el rumbo al colegio.