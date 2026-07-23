Reunión de Superados - Capítulo 165: La dolorosa revelación de Max a Manuel
En este capítulo de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) vuelve a preguntarle a Max (Álvaro Espinoza) si dejó embarazada a Fabiola (Florencia Berner).
Tras intentar ocultar la verdad con un par de mentiras, el empresario finalmente decide sincerarse con ella y hacerle una dolorosa revelación.
Por otro lado, Matilde (Ignacia Baeza) llama a Juan de Dios (Jorge Arecheta) para desahogarse por lo difícil que resulta enfrentar su primera reunión de apoderados sin Coke (Diego Muñoz).
Max presenta su candidatura a presidente del centro de padres
Además, Max protagoniza una tensa discusión con varios de los apoderados del curso de su hija, entre ellos Jaime (Francisco Reyes) y Manuel (Mario Horton).
Tras el enfrentamiento, el empresario aprovecha la instancia para presentar su candidatura a presidente del centro de padres, prometiendo devolverle el rumbo al colegio.Ve el capítulo en
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