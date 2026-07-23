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Pili se ilusionará con que Jaime le pedirá matrimonio en el capítulo 166 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 166 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) llegará al departamento de Ema (Constanza Mackenna), donde tendrá la oportunidad de conocer al grupo de amigos de su vecina.

Una vez terminada la reunión, el publicista conversará con Ema sobre su actual relación con Tere (Elisa Zulueta) y no dudará en mentir cuando ella le pregunte si su expareja es una persona celosa.

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En paralelo, Tere llegará de sorpresa a la casa de Matilde (Ignacia Baeza) para pedirle que la acompañe al departamento de Manuel, ocultando su rostro una capucha.

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Pili se ilusionará con que Jaime le pedirá matrimonio

Además, Jaime (Francisco Reyes) le contará a Pili (Paloma Moreno) que ya conversó con su abogado sobre el tema de su matrimonio.

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Sus palabras llenarán de ilusión a la dueña del gimnasio, quien creerá que el esperado matrimonio entre ambos está cada vez más cerca.

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