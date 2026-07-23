"Me grabaron, lo subieron...": Sofía Latorre revelará feroz escándalo en discoteque por escena de celos

23 jul. 2026 - 11:25 hrs.

En el capítulo 31 de Volverías con tu ex? 2, los participantes sacarán a la luz las escenas de celos más extremas que han vivido, dando paso a impactantes confesiones que sorprenderán a todos en la casona.

Una de las historias que más impactará será la de Sofía Latorre, quien recordará el violento escándalo que protagonizó en una discoteca al descubrir a su expareja con otra mujer apenas una semana después de haber terminado la relación.

"Estábamos en una disco, con mi ex pololo habíamos terminado hace súper poco. Me llamó una amiga y me dice ‘oye, tu ex está acá y tiene a una mujer sentada en sus piernas’, y habíamos terminado hace una semana", expresará.

La pelea que revelará Sofía Latorre

Lógicamente, Sofía Latorre no se quedó de brazos cruzados y arremetió con todo contra los involucrados en el conflicto.

"Yo estaba en el VIP de la fiesta, salí corriendo, sola, no le dije ni a mis amigas, llegué, los empujé a los dos, me puse a pelear, hice show, me querían echar los guardias, me grabaron, lo subieron a Instagram. Peleé con él, después peleé con ella, después se metió otra niña y terminé peleando con esta otra niña y quedó la ca...", relatará.

Tras escuchar su relato, Tonka Tomicic no dudará en intervenir con una reflexión: "Hay que decir que hay otras formas de llegar a acuerdos o decir lo que uno piensa antes de llegar a los golpes".