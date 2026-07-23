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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 30: La sesión de fotos hot dejó sensuales postales Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 30: La sesión de fotos hot dejó sensuales postales

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 22 de Volverías con tu ex? 2, Yamila Reyna y Daniel Valenzuela llegaron a la casona para invitar a los participantes a ser parte de una candente sesión de fotos para la plataforma para adultos del encierro.

Antes, los animadores tuvieron sinceras conversaciones con las parejas y les preguntaron si estaban dispuestos a incursionar en este ambiente.

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Por ejemplo, Rai Cerda confesó que pagó la suscripción de la página de Faloon Larraguibel para ver qué tipo de contenido realizaba. 

Volverías con tu ex? 2

Una nueva pelea entre Flavia Laos y Bárbara Córdoba

En medio de todo esto, Flavia Laos y Bárbara Córdoba tuvieron un fuerte cruce, donde ambas se lanzaron tensos comentarios.

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Luego de observar lo que había que hacer, Nicole Moreno decidió restarse de la actividad, pues creía que le podría traer problemas a futuro.

Finalmente y en una cita que pretendía revivir el romance, Álvaro Ballero le dijo a Ludmila Ksenofontova que lo mejor era que él se fuera, para que ella disfrutara. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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