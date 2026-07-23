Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 30: La sesión de fotos hot dejó sensuales postales

23 jul. 2026 - 00:10 hrs.

En el capítulo 22 de Volverías con tu ex? 2, Yamila Reyna y Daniel Valenzuela llegaron a la casona para invitar a los participantes a ser parte de una candente sesión de fotos para la plataforma para adultos del encierro.

Antes, los animadores tuvieron sinceras conversaciones con las parejas y les preguntaron si estaban dispuestos a incursionar en este ambiente.

Por ejemplo, Rai Cerda confesó que pagó la suscripción de la página de Faloon Larraguibel para ver qué tipo de contenido realizaba.

Volverías con tu ex? 2

Una nueva pelea entre Flavia Laos y Bárbara Córdoba

En medio de todo esto, Flavia Laos y Bárbara Córdoba tuvieron un fuerte cruce, donde ambas se lanzaron tensos comentarios.

Luego de observar lo que había que hacer, Nicole Moreno decidió restarse de la actividad, pues creía que le podría traer problemas a futuro.

Finalmente y en una cita que pretendía revivir el romance, Álvaro Ballero le dijo a Ludmila Ksenofontova que lo mejor era que él se fuera, para que ella disfrutara.