La profunda razón por la que Nicole Moreno no quiso participar en la sesión de fotos hot

22 jul. 2026 - 23:16 hrs.

En el capítulo 30 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno expuso sus razones por las cuales no quiso participar de una entretenida actividad.

La modelo, junto a Austin Palao y Estefanía Marquis, debía participar de una sesión de fotos hot, recreando una escena compuesta por un doctor y dos enfermeras.

Cuando llegaron al set, la deportista quiso hacer un alto para comunicar su decisión: "Con mucho respeto hacia todo el equipo, pero en este momento me voy a excluir de la actividad por tema personal y profesional que tengo afuera".

Volverías con tu ex? 2

Yamila Reyna quiso convencer a Nicole Moreno

Luego, Nicole Moreno explicó que igualmente se puso el vestuario elegido para "no faltarle el respeto a mi equipo" y Austin Palao le dijo que se quedara tranquila.

Tras lo anterior, Yamila Reyna le comentó que ella ya había participado en dinámicas parecidas a esta y que se animara a hacerlo.

Sin embargo, la modelo fitness se mostró bastante firme con su decisión y les deseó éxito a sus compañeros.