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La profunda razón por la que Nicole Moreno no quiso participar en la sesión de fotos hot

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 30 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno expuso sus razones por las cuales no quiso participar de una entretenida actividad.

La modelo, junto a Austin Palao y Estefanía Marquis, debía participar de una sesión de fotos hot, recreando una escena compuesta por un doctor y dos enfermeras.

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Cuando llegaron al set, la deportista quiso hacer un alto para comunicar su decisión: "Con mucho respeto hacia todo el equipo, pero en este momento me voy a excluir de la actividad por tema personal y profesional que tengo afuera".

Volverías con tu ex? 2

Yamila Reyna quiso convencer a Nicole Moreno

Luego, Nicole Moreno explicó que igualmente se puso el vestuario elegido para "no faltarle el respeto a mi equipo" y Austin Palao le dijo que se quedara tranquila.

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Tras lo anterior, Yamila Reyna le comentó que ella ya había participado en dinámicas parecidas a esta y que se animara a hacerlo.

Sin embargo, la modelo fitness se mostró bastante firme con su decisión y les deseó éxito a sus compañeros.

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