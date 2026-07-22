Flavia Laos acusó a Bárbara Córdoba de bullying y encendió la casona: "Ya estamos grandes para eso"

22 jul. 2026 - 23:11 hrs.

En el capítulo 30 de Volverías con tu ex? 2, Flavia Laos y Bárbara Córdoba tuvieron un fuerte cruce en la casona.

Mientras esperaban para ir a la sesión de fotos, la trasandina dejó claro que su mate solo podía ser ocupado por Austin Palao, Luis Mateucci, Nico Solabarrieta y Mariano Brozincevic.

La peruana era la única que no podía hacer esa acción y le preguntó directamente cuál era el problema que tenía con ella: "Qué onda contigo ¿Por qué estás así, emitiendo comentarios raros hace rato? Si te pasa algo, quiero que me lo digas de frente".

Bastante harta de la situación, Flavia Laos le dijo a su ahora enemiga que ya no iba a realizar las actividades con Luis Mateucci, para evitar peleas.

Volverías con tu ex? 2

La acusación de Flavia Laos

Más tarde, La Guarén y Sofía Latorre le contaron a Bárbara Córdoba que Flavia Laos había acusado bullying de su parte, por todo el escándalo del mate y ella la fue a enfrentar.

"Nadie te está haciendo bullying, no te sientas tan vulnerable y tampoco tan importante, yo simplemente estoy poniendo reglas de mis cosas y te las dejé saber", expresó.

Sin embargo, la peruana siguió en su punto, asegurando la estaban atacando exclusivamente a ella: "Ya estamos grandes creo para eso. Por eso te estoy hablando y te estoy diciendo, así se siente, te puedo comunicar lo que estoy sintiendo. Es bullying".