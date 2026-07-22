Rai Cerda sorprendió al contar la razón por la que se suscribió a plataforma de adultos de Faloon Larraguibel
En el capítulo 30 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda hizo una inesperada confesión relacionada con Faloon Larraguibel.
Todo comenzó cuando Yamila Reyna y Daniel Valenzuela invitaron a los participantes a realizar una sesión de fotos para la plataforma de adultos del encierro.
La anécdota de Rai Cerda
Mientras se preparaban, los animadores le preguntaron al ingeniero si él se había suscrito alguna vez a la cuenta de alguien.
El ingeniero se sinceró y luego de que Luis Mateucci mencionara que Faloon Larraguibel realizó este tipo de contenido, él explicó que sí lo había hecho.
"Se había quedado sola con sus tres hijos y tenía que llevar la comida a la casa. Yo pagué la suscripción para ver, porque ella me contaba una cosa y era bien cara, 100 lucas", comenzó diciendo.Ir a la siguiente nota
"Era todo lo que ella me había dicho, las mismas fotos que tenía en su Instagram, era lo que subía ahí, nunca me encontré con ninguna sorpresa", agregó.
Finalmente, Yamila Reyna le consultó si le había solicitado contenido exclusivo a la comunicadora y él reaccionó bastante pícaro: "Eso era lo rico, nunca se dio para más, solo para mí".
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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