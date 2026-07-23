Nico Solabarrieta le confesará a La Guarén que tuvo esperanzas de reconciliación en Volverías con tu ex? 2

23 jul. 2026 - 00:19 hrs.

En el avance del capítulo 31 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta y La Guarén se enfrascarán en una tensa discusión.

Valentina Torres le dirá al exfutbolista que Flavia Laos le dijo que sentía coqueteo de su parte y él le explicará qué es lo que está pasando, negando cualquier acercamiento.

Sin embargo, la artista desconfiará nuevamente desatando una declaración impactante de su expareja: "Tú desde hace un año y medio que no crees nada ¿Sabes lo que quería yo? Venir a este reality, tener una buena convivencia y quizás haber generado una chispa para volver contigo, me queda claro que eso es imposible".

Volverías con tu ex? 2

La broma de Kaoto que desatará la furia de Fernanda Brown

Por otro lado, Kaoto querrá hacerles una broma a las mujeres de la casa y les pondrá harina a los secadores de pelo.

Sin embargo, Álvaro Ballero lo acusará y Fernanda Brown saldrá a buscar a Carlos Águila para enfrentarlo: "Me entró a los ojos, voy a dejar la cag... me tuve que sacar los lentes de contacto y se rompieron".