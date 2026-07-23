Nico Solabarrieta le confesará a La Guarén que tuvo esperanzas de reconciliación en Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 31 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta y La Guarén se enfrascarán en una tensa discusión.
Valentina Torres le dirá al exfutbolista que Flavia Laos le dijo que sentía coqueteo de su parte y él le explicará qué es lo que está pasando, negando cualquier acercamiento.
Sin embargo, la artista desconfiará nuevamente desatando una declaración impactante de su expareja: "Tú desde hace un año y medio que no crees nada ¿Sabes lo que quería yo? Venir a este reality, tener una buena convivencia y quizás haber generado una chispa para volver contigo, me queda claro que eso es imposible".
La broma de Kaoto que desatará la furia de Fernanda Brown
Por otro lado, Kaoto querrá hacerles una broma a las mujeres de la casa y les pondrá harina a los secadores de pelo.
Sin embargo, Álvaro Ballero lo acusará y Fernanda Brown saldrá a buscar a Carlos Águila para enfrentarlo: "Me entró a los ojos, voy a dejar la cag... me tuve que sacar los lentes de contacto y se rompieron".
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