¿Será por Rai Cerda? Sofía Latorre llorará desconsoladamente y a escondidas en Volverías con tu ex? 2

22 jul. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 30 de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda y Flavia Laos vivirán una coqueta experiencia en el jacuzzi.

Acompañados de Kaoto y Estefanía Marquis, el ingeniero y la cantante realizarán picantes dinámicas que los acercarán mucho más.

Justo en ese instante, Sofía Latorre se esconderá detrás de uno de los cojines del patio y romperá en llanto ¿Será por culpa de su expareja o por otro tema?

Volverías con tu ex? 2

La tensa conversación de Álvaro Ballero

Por otro lado, Álvaro Ballero le hará un fuerte reclamo a Ludmila Ksenofontova por el baile que hizo junto a Kaoto y deslizará la posibilidad de irse del encierro, para que ella pueda desenvolverse como a él no le gusta.

Toda la conversación será escuchada por Luis Mateucci, quien posteriormente irá donde sus compañeros y les contará sobre la crisis.