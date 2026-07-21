Ludmila Ksenofontova reveló por qué su divorcio con Álvaro Ballero no se ha concretado: "No lo firmó"
En el capítulo 29 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova contó sobre su proceso de divorcio con Álvaro Ballero.
Todo comenzó en la Cabaña de las Tentaciones, cuando Kaoto le preguntó a su compañera si estaba legalmente separada del padre de sus hijos y ella sorprendió con su respuesta.
"No, está en trámite, creo que le llegó el cese, lo que yo mandé y no lo firmó", expresó.
El análisis de Kaoto y Luis Mateucci
Debido a lo anterior, Carlos Águila acotó que como Álvaro Ballero no quiso firmar el cese de convivencia, Ludmila Ksenofontova iba a tener que esperar tres años para que se pudiera realizar el divorcio.
Luis Mateucci quedó sorprendido con la situación y expresó su opinión: "Las personas esas que piensan que no firmando, lo van a retener ¿En qué están pensando?".
Finalmente, varios recordaron el proceso de separación de Daniela Aránguiz, el cual también tomó un largo tiempo en realizarse por distintas razones.
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