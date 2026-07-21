"Me apedrearon en la calle": El desgarrador relato de Estefi Marquis que conmoverá en Volverías con tu ex? 2

21 jul. 2026 - 00:26 hrs.

En el avance del capítulo 29 de Volverías con tu ex? 2, Estefi Marquis relatará cómo fue su infancia y emocionará a todos.

Luego de ver una foto de cuando era pequeña, la modelo recordará su pasado: "Yo fui la morena del colegio cuando llegué a Chile, sufrí racismo, una vez me apedrearon en la calle cuando tenía 14 años".

La ex Miss Chile no podrá seguir hablando, pues la emoción la embargará, al igual que a varios de sus compañeros.

Volverías con tu ex? 2

La historia de Mariano Brozincevic

La anterior no será la única historia triste que conoceremos, pues Mariano Brozincevic también contará que fue padre durante tres años de un niño, pero que luego el ADN comprobó que no tenían ningún lazo. Pese a esto, el "chamán" expresará sus intenciones de adoptarlo igualmente, tras una conversación con el joven.

Julio César Rodríguez no podrá contener las lágrimas ante las palabras del trasandino.