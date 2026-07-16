Flavia Laos y Luis Mateucci encenderán la fiesta de solteros de Volverías con tu ex? 2 con apasionado beso

16 jul. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 28 de Volverías con tu ex? 2, algunos famosos tendrán la oportunidad de participar en una fiesta de solteros.

Como siempre, Daniel Valenzuela y Yamila Reyna animarán diversas actividades que buscarán acercar a parejas realmente inesperadas.

Como el caso de Luis Mateucci y Flavia Laos, quienes tendrán que besarse, pero el trasandino le pondrá toda la pasión, la cual será bien recibida por su compañera.

Volverías con tu ex? 2

Una dinámica entre Kaoto y Ludmila Ksenofontova

Por otro lado, Kaoto y Ludmila Ksenofontova protagonizarán una escena realmente impactante, donde ella demostrará su flexibilidad, mientras que él se mostrará muy contento.

Finalmente, los animadores anunciarán que durante esta noche no podrán dormir con sus respectivas parejas, sino que en duplas muy interesantes.