Impactante registro: Vientos de hasta 100 km/h azotan Constitución en pleno sistema frontal
Durante la mañana de este jueves se han registrado fuertes ráfagas de viento en la comuna de Constitución, en la Región del Maule, a raíz del sistema frontal que afecta la zona centro-sur.
El periodista de Mega, Juan Carlos Araya, se trasladó hasta una de las playas principales para evidenciar los fuertes vientos que son acompañados de intensas lluvias.
Según explicó el reportero, que a duras penas lograba mantenerse en pie, las rachas son de 90 kilómetros por hora, pudiendo llegar, según reportes, a los 100 km/h durante la jornada.
Asimismo, mencionó las marejadas anormales que no solo se registran en Constitución, sino en gran parte de la costa nacional.
Cabe recordar que las autoridades han llamado a la ciudadanía a limitar sus traslados y mantenerse en sus casas frente al intenso temporal.
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