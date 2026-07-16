Impactante registro: Vientos de hasta 100 km/h azotan Constitución en pleno sistema frontal

16 jul. 2026 - 09:15 hrs.

Durante la mañana de este jueves se han registrado fuertes ráfagas de viento en la comuna de Constitución, en la Región del Maule, a raíz del sistema frontal que afecta la zona centro-sur.

El periodista de Mega, Juan Carlos Araya, se trasladó hasta una de las playas principales para evidenciar los fuertes vientos que son acompañados de intensas lluvias.

Según explicó el reportero, que a duras penas lograba mantenerse en pie, las rachas son de 90 kilómetros por hora, pudiendo llegar, según reportes, a los 100 km/h durante la jornada.

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Asimismo, mencionó las marejadas anormales que no solo se registran en Constitución, sino en gran parte de la costa nacional.

Cabe recordar que las autoridades han llamado a la ciudadanía a limitar sus traslados y mantenerse en sus casas frente al intenso temporal.

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