Intensas lluvias y vientos de hasta 70 km/h: Lo que tienes que saber de tren de sistemas frontales

15 jul. 2026 - 15:15 hrs.

El violento tren de sistemas frontales mantiene bajo extrema alerta a las autoridades. El primero ya deja precipitaciones y fuertes vientos en la zona centro-sur del país con graves consecuencias.

Se espera que los tres eventos crucen el país de aquí al fin de semana, lo cual ha llevado a emitir una serie de alertas debido al riesgo que reviste la persistencia del temporal, que podría dejar acumulaciones de agua de hasta 270 milímetros.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, apuntó que el sistema frontal se va a estacionar en Maule, Ñuble y Biobío, donde las precipitaciones se intensificarán mientras avance la jornada.

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El experto advirtió que el fenómeno girará en esta zona, dejando fuertes e intensas lluvias, junto con vientos que oscilarán entre los 60 y 70 km/h.

La Araucanía también recibirá precipitaciones esta jornada, con vientos de hasta 40 kilómetros por hora, mientras que en Los Ríos se esperan lluvias de intensidad normal a moderada.

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