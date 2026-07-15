"Mi mamá alcanzó a tirarse al piso": Dramático relato de dueña de casa donde cayó techo de colegio en Tomé

15 jul. 2026 - 12:40 hrs.

Debido a los fuertes vientos que trajo consigo el intenso sistema frontal que afecta a la Región del Biobío, el techo de la escuela modular de Punta de Parra en la comuna de Tomé se desprendió y cayó sobre una vivienda.

Mucho Gusto conversó con la dueña de la casa afectada, quien relató que solo minutos antes había dejado su propiedad junto a su hija.

"Mi mamá me llamó y me dijo: 'Hija, vente porque el techo del colegio cayó encima de tu casa'. Fue cosa de minutos. Mi mamá andaba afuera poniéndole unos palos a unas latas cuando una viga de fierro saltó. Mi mami alcanzó a tirarse al piso; si no, efectivamente la viga cae encima de ella", señaló.

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Contó que por el momento no ha entrado a la vivienda y que no ha logrado cuantificar los daños, puesto que "ahora van a empezar a sacar el techo".

Cabe destacar que el establecimiento inaugurado hace solo algunos meses se construyó luego de que el incendio forestal del verano pasado destruyera la antigua estructura.

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