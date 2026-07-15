Enorme roca bloquea ruta Q-61 en Alto Biobío: Evalúan utilizar dinamita para despejar camino

15 jul. 2026 - 10:00 hrs.

Un derrumbe de rocas provocó el corte de la ruta Q-61, que une Santa Bárbara con Alto Biobío, en la Región de Biobío, a raíz de las intensas lluvias que se han registrado en la zona.

El hecho ocurrió en el kilómetro 4, en el sector de la Cuesta de la Culebra, antes del puente Queuco, donde se precipitó una roca de grandes dimensiones.

El derrumbe ha provocado una interrupción parcial de la ruta, en la pista que colinda con la ladera, por lo que se ha solicitado precaución a los conductores.

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Hay que resaltar que el tráfico en el lugar es muy peligroso, ya que, tal y como lo muestra un video en el que aparece un autobús interurbano, del otro lado de la ladera hay un barranco.

Desde la Delegación Presidencial Provincial del Biobío, informaron que equipos y maquinaria se encuentran trabajando en el despeje de la ruta. Debido al gran tamaño de la roca, no se descarta utilizar dinamita.

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