Impactante crecida de río Laja en medio de intenso temporal: Advierten posibles desbordes en Saltos del Laja

15 jul. 2026 - 10:40 hrs.

En medio del intenso temporal que afecta la zona centro sur del país, se ha reportado un aumento significativo del caudal del río Laja, generando preocupación por el riesgo de desborde en el sector de los Saltos del Laja.

El periodista Mauricio Hidalgo reportó para Mucho Gusto que durante esta mañana se ha evidenciado una intensa crecida del agua en uno de los principales puntos turísticos de la Región del Biobío.

Posibles desbordes en Saltos de Laja

Según se puede ver en las imágenes revisadas en Mucho Gusto, algunas zonas que usualmente no se veían afectadas por el caudal ahora están completamente tapadas.

Mega

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, señaló que este es el inicio de un tren de sistemas frontales, cuyo mayor impacto se proyecta para las próximas jornadas.

El escenario revive lo ocurrido en junio de 2023 y junio de 2025, cuando intensos temporales provocaron el desborde del río y destruyeron locales comerciales ubicados en cercanías de la cascada.

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