Fuertes vientos arrancan techo de escuela modular construida tras incendios en Tomé: Cayó sobre una casa

15 jul. 2026 - 11:40 hrs.

El techo de la escuela modular de Punta de Parra en Tomé, en la Región del Biobío, se desprendió debido a los fuertes vientos que trajo consigo el intenso sistema frontal que afecta a la zona.

La estructura fue arrancada y terminó cruzando la calle hasta caer sobre una vivienda, además de derribar un poste del alumbrado público.

Techo se voló de escuela

Al momento del incidente, no había estudiantes presentes en el lugar debido a la suspensión de clases decretada tras la alerta amarilla que estaba establecida en la región.

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A esta hora, y aprovechando el momentáneo buen clima, se realizan los trabajos para retirar completamente la techumbre antes de las nuevas ráfagas pronosticadas.

Cabe señalar que el establecimiento inaugurado hace solo algunos meses se construyó luego de que el incendio forestal del verano pasado destruyera la antigua estructura.

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