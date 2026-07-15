Video muestra momento exacto en que árbol cae sobre adolescente en Lota en medio de intenso temporal

15 jul. 2026 - 09:42 hrs.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que parte de un árbol se desprende y cae sobre la cabeza de un adolescente en la ciudad de Lota, en la Región del Biobío.

El accidente ocurrió durante la tarde del martes, en medio del sistema frontal que afecta a la zona, la cual se mantiene bajo alerta amarilla.

Tronco cae sobre joven en Lota

Según se observa en las imágenes revisadas en Mucho Gusto, el menor caminaba junto a un amigo por la bajada Los Tilos. En ese instante, se produjeron fuertes vientos que provocaron que una rama de gran tamaño se desprendiera e impactara directamente su cabeza.

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Producto del impacto, el joven de 14 años cayó inmediatamente al suelo y permaneció inmóvil unos segundos mientras su amigo pedía socorro.

Hasta el lugar acudieron Bomberos, Carabineros y personal del SAMU que le prestaron atención en el lugar, para luego trasladarlo hasta el hospital local, donde se mantiene estable.

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