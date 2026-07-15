Evacuaciones y cierre de rutas: Las medidas de Delegación Presidencial ante llegada de temporal a Santiago

15 jul. 2026 - 13:20 hrs.

En la antesala de la llegada del temporal a la Región Metropolitana, el delegado presidencial, Germán Codina, detalló las medidas de seguridad y coordinó evacuaciones preventivas en sectores vulnerables ante deslizamiento de tierras y el aumento de caudales.

La autoridad regional confirmó el cierre total y preventivo de los accesos a las zonas cordilleranas. De esta forma, el cierre hacia San Gabriel permanecerá cerrado, al igual que la ruta G-21 que conecta con Farellones, El Colorado y La Parva.

Medidas preventivas ante temporal

"Este es un aviso que aprovecho para comunicar, para que las empresas que trabajan en el lugar puedan hacerse de los suministros necesarios para los trabajadores o para los servicios que deben prestar durante estos días con la posibilidad de quedar aislados", señaló.

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Asimismo, apuntó que se contempla el traslado anticipado de familias que habitan en asentamientos informales en áreas vulnerables a crecidas y remociones en masa. De hecho, se inició la evacuación en cuatro puntos, especialmente en Talagante y Puente Alto.

"En la zona de Puente Alto, el campamento Valle Hermoso, que es un islote sobre el río Maipo, claramente con el aumento del caudal del río va a estar en riesgo. Ellos van a tener la posibilidad de desplazarse al albergue de Gandarillas o también al albergue que la iglesia María Magdalena está facilitando", agregó Codina.

Por último, el delegado presidencial invitó a los ciudadanos a evitar traslados innecesarios durante el fin de semana largo, y es que "las precipitaciones vienen acompañadas de mucho viento y la posibilidad de caída de árboles que muchas veces, por la sequía, tienen sus raíces debilitadas, es muy grande".

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