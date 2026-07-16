"Está imposible la salida": Reportan caída de árboles en ruta que une Quintay y Tunquén por fuertes vientos

16 jul. 2026 - 09:45 hrs.

Un video compartido por la comunidad de Megatiempo mostró la compleja emergencia que se registra este jueves en la comuna de Casablanca, en la Región de Valparaíso, donde varios árboles cayeron y cortaron una de las rutas.

El registro corresponde a la ruta que une las localidades de Quintay y Tunquén, donde los fuertes vientos han derivado en la caída de árboles.

Tránsito interrumpido por caída de árboles

"Hay una infinidad de árboles botados (...) está imposible la salida de Tunquén", advirtió el hombre detrás del video.

Mega

Debido a la presencia de árboles en la ruta, el tránsito se encuentra interrumpido en ambos sentidos.

Las autoridades llamaron a evitar traslados innecesarios durante este jueves y el resto del fin de semana largo. De lo contrario, conducir con extrema precaución debido a las complejas condiciones climáticas.

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