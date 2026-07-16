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Vientos de 107 km/h provocan caída de árbol y poste en pleno centro de Concepción

  • Por Sebastián Paillafil

Las intensas precipitaciones y fuertes vientos que afectan a la zona centro-sur del país provocaron una compleja situación en el centro de Concepción, donde un árbol cayó en la calle y provocó el derrumbe de un poste de alumbrado público.

El periodista de Mega, Ignacio Beltrán, reportó en terreno la emergencia que mantiene el tránsito interrumpido y tiene a una decena de clientes sin energía eléctrica.

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Fuertes vientos en Concepción

Equipos de emergencia se encuentran trabajando en terreno para retirar el árbol y también el poste de luz. En ese sentido, se espera la pronta presencia de la empresa eléctrica CGE.

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Según datos de la Estación Meteorológica de Carriel Sur, ubicada en el aeropuerto de la ciudad, el viento ha alcanzado los 107 kilómetros por hora.

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Las autoridades llamaron a evitar traslados innecesarios debido a los diversos estragos que ha dejado el sistema frontal. En caso de tener que salir, conducir con extrema precaución debido a las complejas condiciones climáticas.

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