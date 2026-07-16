Vientos de 107 km/h provocan caída de árbol y poste en pleno centro de Concepción

16 jul. 2026 - 10:42 hrs.

Las intensas precipitaciones y fuertes vientos que afectan a la zona centro-sur del país provocaron una compleja situación en el centro de Concepción, donde un árbol cayó en la calle y provocó el derrumbe de un poste de alumbrado público.

El periodista de Mega, Ignacio Beltrán, reportó en terreno la emergencia que mantiene el tránsito interrumpido y tiene a una decena de clientes sin energía eléctrica.

Fuertes vientos en Concepción

Equipos de emergencia se encuentran trabajando en terreno para retirar el árbol y también el poste de luz. En ese sentido, se espera la pronta presencia de la empresa eléctrica CGE.

Mega

Según datos de la Estación Meteorológica de Carriel Sur, ubicada en el aeropuerto de la ciudad, el viento ha alcanzado los 107 kilómetros por hora.

Las autoridades llamaron a evitar traslados innecesarios debido a los diversos estragos que ha dejado el sistema frontal. En caso de tener que salir, conducir con extrema precaución debido a las complejas condiciones climáticas.

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