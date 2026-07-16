Impactantes imágenes: Fuertes vientos arrasan con techos de casas en Lota en medio de temporal

16 jul. 2026 - 11:40 hrs.

Desde el martes, un sistema frontal está afectando a la zona centro-sur del país, dejando intensas precipitaciones y fuertes vientos, los que incluso se llevaron los techos de casas en Lota.

A través de la comunidad Megatiempo, llegaron una serie de registros que muestran cómo las fuertes rachas de viento han provocado una serie de estragos en la comuna costera de la Región del Biobío.

Voladura de techumbres

"Fácil hay 100 kilómetros por hora, porque comienza a levantar la techumbre y el árbol no es que esté inclinado", comentó el meteorólogo Jaime Leyton en Mucho Gusto.

Mega

En uno de los registros se observa el techo que se desprendió desde una vivienda, chocando con un vehículo que se encontraba en la vía pública.

Las autoridades llamaron a evitar traslados innecesarios debido a los diversos estragos que ha dejado el sistema frontal.

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