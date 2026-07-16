Senapred ordena evacuar sector costero de Penco por marejadas debido a temporal: Mar entró a la casas

16 jul. 2026 - 12:22 hrs.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación del borde costero del sector Cerro Verde Bajo en la comuna de Penco, en la Región del Biobío, debido a las fuertes marejadas asociadas al temporal que afecta a la zona.

La medida fue activada a través del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE), con el fin de facilitar la rápida evacuación de los habitantes del sector.

Marejadas alcanzaron a casas en Penco

"Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó mensajería SAE", señaló el organismo.

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El llamado de la autoridad es actuar con calma bajo las indicaciones que entreguen equipos de emergencia. Al mismo tiempo, enfatizaron considerar a las mascotas y sus respectivas necesidades.

La situación en Cerro Verde Bajo se ha visto agravada luego que, producto de las fuertes marejadas, el mar llegara hasta las calles y casas de la comuna.

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