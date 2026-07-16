Marejadas inundan calles y casas en sector Cerro Verde Bajo de Penco: Senapred llama a evacuar

16 jul. 2026 - 13:05 hrs.

Cerca del mediodía de este jueves, se reportó el ingreso de marejadas a calles y casas de la comuna de Penco, en la Región del Biobío.

Se trata de la zona costera del sector Cerro Verde Bajo, donde el mar llegó a las viviendas, por lo que se activó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para pedir la evacuación.

Marejadas inundan casas en Penco

La emergencia por las intensas marejadas ocurre en un sector residencial donde viven adultos mayores, niños y numerosas familias que han visto cómo el agua ingresó a sus viviendas.

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El equipo de Mucho Gusto en la zona, liderado por el periodista Javier Louit, evidenció la gran cantidad de agua que quedó acumulada en calles luego que el mar ingresara con total fuerza.

"Estamos teniendo marejadas sobre los 30 metros, está todo el sector de Cerro Verde inundado y hemos evacuado a todas las familias que han estado acá", señaló el alcalde de Penco, Rodrigo Vera.

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