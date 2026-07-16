"Se voló": Karim Butte pierde dos paraguas durante despacho en vivo por potentes vientos en Concón

16 jul. 2026 - 10:15 hrs.

Un divertido momento se produjo la mañana de este jueves en Mucho Gusto, luego que Karim Butte se le dieran vuelta dos paraguas debido a las fuertes rachas de viento que se registran en Viña del Mar.

Todo surgió en un despacho en vivo desde el edificio Kandinsky en las dunas de Concón, Región de Valparaíso, donde tomaba pulso del sistema frontal que azota la zona centro-sur de Chile.

El impasse de Karim Butte

Los fuertes vientos provocaron que se le rompiera el paraguas que estaba utilizando para protegerse de las lluvias. "Oh, se me rompió, se voló el paraguas", exclamó Karim, quien quedó solo con el asa.

Mega

La escena desató risas y bromas por parte de Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, quienes no pararon de festinar lo sucedido.

Pasado el impasse, el equipo de Mucho Gusto le facilitó un nuevo paraguas, el cual también se le dio vuelta por la intensidad del viento.

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