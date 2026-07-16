"Pareciera que estamos en una laguna": Así luce la Plaza de Armas de Parral tras intensas lluvias

16 jul. 2026 - 11:10 hrs.

Diversos estragos ha dejado el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Uno de los puntos más críticos es la comuna de Parral, en la Región del Maule, donde varias calles terminaron anegadas, al igual que la Plaza de Armas.

La periodista de Mega, Daniela Valdés, se trasladó hasta este importante punto turístico de la comuna, donde mostró en vivo los efectos de las intensas lluvias.

Complejo panorama en Parral

"Pareciera que estamos en medio de una laguna", comentó la reportera apenas iniciaba su despacho, dando cuenta del desborde de la pileta ubicada en la Plaza de Armas de la comuna.

Mega

Las imágenes eran elocuentes; la lluvia que cayó de forma constante durante la noche provocó una gran acumulación de agua.

Esta misma situación se repite en otros sectores, donde se registran calles completamente anegadas debido a las intensas precipitaciones.

Todo sobre Mucho gusto