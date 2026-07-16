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Marejadas con olas de hasta 4 metros: Jaime Leyton advierte sobre fenómeno que afecta la costa chilena

  • Por Sebastián Paillafil

Diversos estragos está dejando el sistema frontal que afecta a varias regiones del país. Desde inundaciones por las fuertes lluvias, a caída de árboles, postes y voladuras de techumbres por las rachas de viento, combinado con el oleaje que en sectores ha llegado a viviendas.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, indicó que el fenómeno se encuentra en pleno desarrollo, por lo que las marejadas e intensos vientos se mantendrán durante gran parte del día.

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En esa misma línea, apuntó que las olas van a ser importantes en gran parte de la costa nacional. Por ejemplo, las simulaciones estiman que frente a la costa de Valparaíso alcancen los 4 metros de altura.

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"Una de las cuatro variables que estamos pensando que va a alcanzar un nivel importante, que genera impacto y que obliga a la población, según la recomendación de las autoridades expertas en ese tema y de las autoridades nacionales, a mantenerse fuera de esos sectores para bajar al mínimo el riesgo posible", explicó el especialista.

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Respecto al origen de las marejadas, Leyton lo atribuyó al fuerte viento que está asociado al sistema frontal, el que “genera esta onda que se transmite a través del océano, incrementando la oscilación normal de las alturas de ola. Ya cuando sobrepasa 1,8 metros, uno dice que hay marejada; cuando ya llega a 4 metros es una marejada anormal".

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