Marejadas con olas de hasta 4 metros: Jaime Leyton advierte sobre fenómeno que afecta la costa chilena

16 jul. 2026 - 13:40 hrs.

Diversos estragos está dejando el sistema frontal que afecta a varias regiones del país. Desde inundaciones por las fuertes lluvias, a caída de árboles, postes y voladuras de techumbres por las rachas de viento, combinado con el oleaje que en sectores ha llegado a viviendas.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, indicó que el fenómeno se encuentra en pleno desarrollo, por lo que las marejadas e intensos vientos se mantendrán durante gran parte del día.

En esa misma línea, apuntó que las olas van a ser importantes en gran parte de la costa nacional. Por ejemplo, las simulaciones estiman que frente a la costa de Valparaíso alcancen los 4 metros de altura.

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"Una de las cuatro variables que estamos pensando que va a alcanzar un nivel importante, que genera impacto y que obliga a la población, según la recomendación de las autoridades expertas en ese tema y de las autoridades nacionales, a mantenerse fuera de esos sectores para bajar al mínimo el riesgo posible", explicó el especialista.

Respecto al origen de las marejadas, Leyton lo atribuyó al fuerte viento que está asociado al sistema frontal, el que “genera esta onda que se transmite a través del océano, incrementando la oscilación normal de las alturas de ola. Ya cuando sobrepasa 1,8 metros, uno dice que hay marejada; cuando ya llega a 4 metros es una marejada anormal".

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