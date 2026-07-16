Ludmila Ksenofontova sorprenderá con sensual dinámica junto a Kaoto en fiesta de Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 28 de Volverías con tu ex? 2, algunos de los participantes serán parte de una entretenida fiesta de solteros.
Como es de costumbre, Yamila Reyna y Daniel Valenzuela animarán las dinámicas y una llamará la atención de todos los presentes.
Kaoto tendrá que tomar en brazos a Ludmila Ksenofontova y ella se entregará la experiencia, demostrando su flexibilidad, pero también lo bien que lo está pasando.
Un apasionado beso
En esa misma actividad, Luis Mateucci besará apasionadamente a Flavia Laos, misma acción que realizarán Kaoto y Sofía Latorre.
Finalmente, los animadores anunciarán que durante esta noche no podrán dormir con sus parejas y se armarán interesantes duetos.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.