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Ludmila Ksenofontova sorprenderá con sensual dinámica junto a Kaoto en fiesta de Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 28 de Volverías con tu ex? 2, algunos de los participantes serán parte de una entretenida fiesta de solteros.

Como es de costumbre, Yamila Reyna y Daniel Valenzuela animarán las dinámicas y una llamará la atención de todos los presentes.

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Kaoto tendrá que tomar en brazos a Ludmila Ksenofontova y ella se entregará la experiencia, demostrando su flexibilidad, pero también lo bien que lo está pasando. 

Volverías con tu ex? 2

Un apasionado beso

En esa misma actividad, Luis Mateucci besará apasionadamente a Flavia Laos, misma acción que realizarán Kaoto y Sofía Latorre

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Finalmente, los animadores anunciarán que durante esta noche no podrán dormir con sus parejas y se armarán interesantes duetos. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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