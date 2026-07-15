Nicole Moreno se dejará llevar en una coqueta cita con Austin Palao en Volverías con tu ex? 2

15 jul. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 27 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Austin Palao tendrán un romántico desayuno para conocerse más en profundidad.

Gracias a una dinámica, el peruano destacará la personalidad de su compañera: "Siempre te muestras tal cual tú eres, no te importa el resto, eres quien eres, dices lo que dices y haces lo que haces. Se nota que eres esa persona en este contexto y afuera".

Tras lo anterior, el cantante le pedirá a la modelo darle un beso en la mejilla y ella accederá, con una actitud bastante coqueta.

Volverías con tu ex? 2

Una dinámica que dejará mucha risa

Por otro lado, los participantes serán desafiados a imitar a sus compañeros, tanto su actitud, como también su apariencia física.

Una de las actuaciones que más hará reír a todos será la de Álvaro Ballero, quien personificará a Luis Mateucci y logrará realizar varios de sus gestos.