Esta es la razón por la cual Sofía Latorre reingresó a Volverías con tu ex? 2

15 jul. 2026 - 23:10 hrs.

En el capítulo 27 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez explicó la razón por la cual Sofía Latorre retornó a la competencia.

Antes del duelo de eliminación entre Austin Palao y Flavia Laos y Fernanda Brown y Chris Peral, el animador le dio la bienvenida a la influencer y se refirió a su regreso.

"Se reintegra a nuestro programa, ella entra en reemplazo de Huru y Claudio, quien fue la pareja que renunció la semana recién pasada", expresó.

Volverías con tu ex? 2

Así fue la llegada de Sofía Latorre

Recordemos que Sofía Latorre volvió a la casona justo cuando Rai Cerda y Flavia Laos tenían una romántica cita y se hacían un coqueto masaje.

La influencer los vio en esa comprometedora escena y decidió encarar a su expareja por involucrarse tan rápido con la cantante.

"Gracias a ti perdimos, perdimos por tu culpa. No quería que eligieras amor, conmigo te frenaste dos semanas, ni siquiera te pudiste dar un piquito en una actividad y te encuentro así. No te conocí así", lanzó muy enojada.