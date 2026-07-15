Esta es la razón por la cual Sofía Latorre reingresó a Volverías con tu ex? 2
En el capítulo 27 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez explicó la razón por la cual Sofía Latorre retornó a la competencia.
Antes del duelo de eliminación entre Austin Palao y Flavia Laos y Fernanda Brown y Chris Peral, el animador le dio la bienvenida a la influencer y se refirió a su regreso.
"Se reintegra a nuestro programa, ella entra en reemplazo de Huru y Claudio, quien fue la pareja que renunció la semana recién pasada", expresó.
Así fue la llegada de Sofía Latorre
Recordemos que Sofía Latorre volvió a la casona justo cuando Rai Cerda y Flavia Laos tenían una romántica cita y se hacían un coqueto masaje.
La influencer los vio en esa comprometedora escena y decidió encarar a su expareja por involucrarse tan rápido con la cantante.
"Gracias a ti perdimos, perdimos por tu culpa. No quería que eligieras amor, conmigo te frenaste dos semanas, ni siquiera te pudiste dar un piquito en una actividad y te encuentro así. No te conocí así", lanzó muy enojada.
Ve el capítulo en
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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