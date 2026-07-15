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Nico Solabarrieta fue comparado con compañero de Volverías con tu ex? 2 y se enfureció: "Soy lo más alejado"

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 27 de Volverías con tu ex? 2, La Guarén y Fernanda Brown le contaron a Nicolás Solabarrieta sobre una comentario que se hizo en la casona.

La primera en explicar lo que estaba pasando fue la artista: "Yasmín te ve a ti como un Mariano de esa época y Mariano ve a esta (La Guarén) como una Yasmín de esa época".

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"Mariano me lo dijo, cada vez que la Yasmín habla con la Valentina, ella queda peor. Yo soy lo más alejado a Mariano", respondió muy enojado el exfutbolista.

Sin embargo, Valentina Torres alzó inmediatamente la voz y le explicó a Nico Solabarrieta que ella lo defendió: "Le dije 'te juro que no nos conoces y no sabes quién es Nicolás' y ahí Yasmín se disculpó". 

Volverías con tu ex? 2
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La conversación de La Guarén con Yasmín Valdés

Al otro día, Yasmín Valdés le dijo a La Guarén que quería conversar con Nico Solabarrieta sobre sus dichos y ella le contó lo que habían conversado.

"Le dije 'Yasmín no te ve como Mariano, lo hablamos y sabe lo niño bueno que eres, ella sabe perfectamente que no'", expresó. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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