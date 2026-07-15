"No quiero": Guarén negará beso a Nico Solabarrieta y subirá la tensión en un avance de Volverías Con Tu Ex? 2

15 jul. 2026 - 21:40 hrs.

En un avance de los próximos capítulos de Volverías Con Tu Ex? 2, se podrá apreciar que la relación de Nico Solabarrieta y Guarén parece que no tiene destino alguno.

Y es que durante este avance se podrá apreciar que Guarén quedará sorprendida de las acciones de Nico Solabarrieta con Flavia Laos; además, escuchará a la joven cantante decir que le pasaron cosas estando cerca del influencer nacional.

De todas formas, la Guarén aclarará que Nicolás está soltero, pero esto escalará mucho más en una dinámica.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

Guarén rechazará a Nico Solabarrieta

Precisamente, durante una dinámica se verá que Nico y Guarén deben darse un beso. Sin embargo, será ella quien pondrá la mano y se negará a besarse con su ex.

"No quiero darle un beso", dirá Guarén, dejando sorprendidos a Yamila Reyna y Daniel Valenzuela, lo que se tomará como una ofensa por Solabarrieta, quien en el mismo lugar asegurará que "no quiero volver contigo, no me interesa volver contigo".

Asimismo, más adelante se escuchará a Guarén decirle a Nico que él mismo se está humillando.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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