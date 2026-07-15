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"Les quiero dar mis razones": Álvaro Ballero revelará que tomó una inédita decisión en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En un adelanto completamente exclusivo de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero realizará una declaración de alto impacto.

El comunicador reunirá a todos sus compañeros en el living de la casona y se sentará junto a Ludmila Ksenofontova, para entregar una información muy importante.

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"Esta es una decisión que yo tomé anoche y les quiero dar mis razones...", expresará, generando la especulación de todos. 

Volverías con tu ex? 2

Un nuevo ingreso realmente impactante

Por otro lado, La Guarén se negará a darle un beso a Nico Solabarrieta frente a todos sus compañeros y él, bastante enojado, le dirá que no quiere volver jamás a tener una relación con ella.

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Finalmente, las puertas de la casona se abrirán y de pronto ingresará una misteriosa mujer que resultará ser Faloon Larraguibel, dejando a Rai Cerda completamente en shock. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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