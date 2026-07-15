"Les quiero dar mis razones": Álvaro Ballero revelará que tomó una inédita decisión en Volverías con tu ex? 2
En un adelanto completamente exclusivo de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero realizará una declaración de alto impacto.
El comunicador reunirá a todos sus compañeros en el living de la casona y se sentará junto a Ludmila Ksenofontova, para entregar una información muy importante.
"Esta es una decisión que yo tomé anoche y les quiero dar mis razones...", expresará, generando la especulación de todos.
Un nuevo ingreso realmente impactante
Por otro lado, La Guarén se negará a darle un beso a Nico Solabarrieta frente a todos sus compañeros y él, bastante enojado, le dirá que no quiere volver jamás a tener una relación con ella.
Finalmente, las puertas de la casona se abrirán y de pronto ingresará una misteriosa mujer que resultará ser Faloon Larraguibel, dejando a Rai Cerda completamente en shock.
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