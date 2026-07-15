"Les quiero dar mis razones": Álvaro Ballero revelará que tomó una inédita decisión en Volverías con tu ex? 2

15 jul. 2026 - 16:10 hrs.

En un adelanto completamente exclusivo de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero realizará una declaración de alto impacto.

El comunicador reunirá a todos sus compañeros en el living de la casona y se sentará junto a Ludmila Ksenofontova, para entregar una información muy importante.

"Esta es una decisión que yo tomé anoche y les quiero dar mis razones...", expresará, generando la especulación de todos.

Volverías con tu ex? 2

Un nuevo ingreso realmente impactante

Por otro lado, La Guarén se negará a darle un beso a Nico Solabarrieta frente a todos sus compañeros y él, bastante enojado, le dirá que no quiere volver jamás a tener una relación con ella.

Finalmente, las puertas de la casona se abrirán y de pronto ingresará una misteriosa mujer que resultará ser Faloon Larraguibel, dejando a Rai Cerda completamente en shock.