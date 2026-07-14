"Una hermana...": Carla Ballero reveló cómo es su vínculo con su excuñada Ludmila Ksenofontova

14 jul. 2026 - 12:15 hrs.

Recientemente, Carla Ballero se refirió a su relación con Ludmila Ksenofontova, quien fue su cuñada por casi 20 años.

La comunicadora asistió al pódcast EntreNos, animado por Luna Marinetti y por Jorge Aldoney, quienes le consultaron sobre cómo se llevaba con la patinadora rusa, a propósito de su presencia en Volverías con tu ex? 2.

"Yo amo a Ludmila. Para mí era como una hermana. Cuando se quebró la relación, ha sido duro para todos, no solamente para ellos. En el fondo yo no tengo que estar de ningún lado", expresó la animadora.

EntreNos

La opinión de Ludmila Ksenofontova

Anteriormente, Ludmila Ksenofontova se había referido a este mismo tema, luego de una pregunta realizada por Estefi Marquis.

"Sí, nos llevamos bien, es buena onda, yo creo que me llevo más yo que él", expresó la artista, sobre Carla Ballero.

También, dejó entrever que tiene más conexión con la comunicadora que Álvaro Ballero.