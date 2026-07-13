Exparticipante y galán de Volverías Con Tu Ex? anuncia su compromiso: "¿Quieres casarte conmigo?"

13 jul. 2026 - 14:10 hrs.

El exgalán de Volverías Con Tu Ex?, Marco Ferri, dio un importante paso en su vida, y es que pidió matrimonio a Sarah Danolic, su pareja desde hace un tiempo.

Precisamente, a través de sus redes sociales posteó el video del momento en el que hizo creer a la modelo croata-francesa que estaban grabando un registro audiovisual, sin la sospecha de que estaba a nada de vivir un momento muy importante.

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Fue así como, después de varias palabras, Sarah se dio cuenta de lo que estaba por hacer Marco y la emoción la inundó.

Marco Ferri anuncia su compromiso con modelo croata

El video en Instagram estuvo acompañado por un extenso texto donde Ferri manifestaba el enorme amor que siente por Sarah, así como la familia que quieren formar.

"Ella dijo que sí, costó un poco llevarla hasta la terraza, sin que tuviera la menor idea de que iba a proponerle matrimonio", dijo en un principio, y agregó que "Sarah pensó que estábamos en medio de una producción, pero de inmediato se dio cuenta de que le iba a proponer después de mi torpe discurso sobre lo mucho que la amo".

"Hace cinco años me salvaste. Me enseñaste que la alegría, la felicidad e incluso la belleza se encuentran en las cosas más simples. Solo quiero darte las gracias por ser quien eres, la madre más cariñosa y el mejor ser humano que he conocido. ¿Quieres casarte conmigo y pasar el resto de tu vida a mi lado?", fue la propuesta de Marco, a lo que ella dijo que sí, pasando a un nuevo ciclo en la vida de ambos.

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