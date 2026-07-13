Formalización de cabo de la Armada que causó fatal atropello en Viña del Mar es ampliada: Faltan informes

13 jul. 2026 - 13:20 hrs.

Este lunes se amplió la detención del funcionario de la Armada que estuvo involucrado en el fatal atropello múltiple en la feria de Viña del Mar.

Precisamente, esta decisión fue tomada para conocer más detalles de las autopsias y más cámaras de seguridad. Por su parte, el abogado del imputado, Gonzalo Yousef, declaró que "esperamos que durante esos días el Ministerio Público pueda avanzar en esclarecimiento de lo que ocurrió".

Asimismo, la fiscal Carolina Monsalve expresó que el imputado no ha prestado declaraciones ni se ha acogido a su derecho de guardar silencio, aclarando además que faltaban los informes del SIAT y las autopsias para definir la figura penal.

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Amplían formalización de cabo de la Armada

"No está clara la causa, eso lo debe informar la SIAT y las otras pericias", declaró la autoridad judicial, y volvió a recalcar que, como están en etapa preliminar, se requieren los informes requeridos y mencionados previamente.

En esa línea, recalcó que las pruebas iniciales de alcotest y narcotest arrojaron 0.0 de manera preliminar, así como confirmar que la documentación del vehículo no estaba al día.

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